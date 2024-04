A causa della festa scudetto nerazzurra, la partita tra Inter e Torino potrebbe subire uno spostamento a domenica

Sembra non provare tregua la partita tra Inter e Torino. Dopo che la Lega aveva rimandato la programmazione della 34ª giornata di campionato per capire quando inserire la sfida tra nerazzurri e granata, adesso la partita potrebbe essere ulteriormente posticipata. Inizialmente in programma sabato 27 aprile alle ore 15, la gara potrebbe giocarsi invece domenica alle 12.30. La società nerazzurra, fresca di trionfo aritmetico del campionato, ha infatti fatto richiesta alla Lega di spostare la partita per permettere poi i festeggiamenti con il bus scoperto da San Siro fino a piazza Duomo. Ancora non c’è l’ufficialità, ma la data inizialmente decisa potrebbe subire variazioni.