Dopo la sconfitta all’ultimo istante contro il Verona, l’Udinese ha ufficializzato l’esonero di Gabriele Cioffi

La sconfitta all’ultimo minuto contro il Verona è risultata fatale per Gabriele Cioffi. L’allenatore, infatti, è stato sollevato dalla panchina dell’Udinese. Secondo esonero stagionale per i bianconeri dopo quello di Sottil, e dunque terzo cambio in panchina. Con tutta probabilità sarà Fabio Cannavaro il prossimo tecnico, che avrà l’arduo compito di ottenere la salvezza quando mancano 5 partite più gli ultimi minuti della sfida contro la Roma alla fine.