Non c’è ancora una comunicazione da parte della Lega ma il Torino sul proprio sito indica venerdì 3 maggio come data della partita

Nella prossima giornata di campionato il Torino sarà impegnato sul campo dell’Inter, poi tornerà a giocare in casa contro il Bologna. Ma quando? Da parte della Lega Serie A non è arrivato ancora una comunicazione ufficiale ma un indizio lo si può invece trovare direttamente sul sito della società granata che indica venerdì 3 maggio come giorno della partita. L’orario indicato è 20.45. Di certo il Torino non giocherà il giorno successivo, sabato 4 maggio, quando si terrà la commemorazione per il 75° anniversario della tragedia di Superga: stando a quanto indicato dal Torino la partita sarà il primo anticipo della 35a giornata di campionato.