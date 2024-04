Dopo Torino-Frosinone c’è Inter-Torino: la Lega ha proposto all’Inter di anticipare la partita sabato alle ore 15

Venerdì la Lega Serie A renderà noti date e orari delle ultime partite di campionato. In caso di vittoria in Milan-Inter, i nerazzurri sarebbero campioni d’Italia e ogni discorso sarebbe relativo. Ma lo scudetto potrebbe essere vinto in Inter-Torino. Ecco dunque che la Lega ha proposto all’Inter di anticipare la partita a sabato alle ore 15:00. La società di Milano sarebbe d’accordo, per favorire i festeggiamenti e gli spostamenti dei tifosi.

Gli altri scenari

In ogni caso, la premiazione con relativo concerto e consegna del trofeo sarà dopo Inter-Lazio. Ma i nerazzurri potrebbero anche vincere lo scudetto dal divano. Se infatti perdono contro il Milan e pareggiano contro il Torino, basterebbe che la Juventus battesse il Milan.