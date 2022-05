Ecco chi sono tutti i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 36a giornata del campionato di serie A

Anche se non si fosse dovuto sottoporre all’operazione per la pubalgia, Singo avrebbe comunque saltato la partita di sabato contro il Verona per squalifica: il terzino del Torino, dopo il giallo ricevuto contro il Napoli (il quinto di questo campionato), è stato infatti fermato per una giornata dal Giudice Sportivo. Anche i gialloblù dovranno fare a meno di un terzino per squalifica: Faraoni. Ecco quali sono tutti i giocatori che sono stati fermati dal Giudice Sportivo dopo la 35a giornata di campionato.

Serie A, gli squalificati della 35a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Radunovic (Cagliari), Ribery (Salernitana).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Amrabat (Fiorentina), Bastoni (Spezia), Bohinen (Salernitana), Faraoni (Verona), Kyriakopoulos (Sassuolo), Mancini (Roma), Becao (Udinese), Singo (Torino).