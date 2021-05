Le decisioni del Giudice Sportivo dopo alcune delle gare valide per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare, valide per la 37^ giornata del campionato di Serie A, che si sono giocate nella giornata di sabato 15 maggio. Tra i granata nessuno squalificato mentre la Lazio, che affronterà proprio la squadra di Nicola nel recupero che si giocherà martedì sera alle 20:30, dovrà fare a meno di Acerbi. Il giocatore è stato squalificato per una giornata per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Di seguito tutte le decisioni del giudice sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 37^ giornata di Serie A

Giocatori espulsi

Una giornata di gara a: Acerbi (Lazio), Betancur (Juventus) e Brozovic (Inter)

Giocatori non espulsi

Una giornata a: Darmian (Inter) e Farias (Spezia)