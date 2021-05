Gli aggiornamenti in diretta su Benevento-Crotone, partita della 37^ giornata di Serie A che può decidere il destino del Torino

Il destino del Torino, impelagato per demeriti propri nella corsa salvezza, passa anche dal risultato di Benevento. I granata aspettano gli aggiornamenti dalla sfida che le Streghe giocheranno questo pomeriggio contro il Crotone già retrocesso: con la vittoria, i padroni di casa – diciottesimi in classifica – arriverebbero a meno uno dal Toro, che giocherà ancora mercoledì contro la Lazio prima di ricevere proprio i giallorossi all’ultima giornata. Con la sconfitta, invece, la squadra di Inzaghi sarebbe già matematicamente retrocessa. Su Toro.it, dalle ore 15, potrete seguire in diretta le novità in arrivo dal “Vigorito”.

Benevento-Crotone: gli aggiornamenti

27′ Traversa di Roberto Insigne! Gran sinistro dal limite.

23′ Crotone in dieci! Espulso Golemic per fallo da ultimo uomo su Lapadula.

13′ Gol del Benevento: segna Lapadula. Hetemaj accomoda il pallone con la spalla per il 9 giallorosso che gira in rete con il destro.

11′ Ounas a un passo dal vantaggio! Il 7 del Crotone dribbla mezza difesa del Benevento ma, solo davanti Montipò, calcia alto.

1′ Partiti! Primo pallone giocato dal Benevento.

Benevento-Crotone 1-0: il tabellino

Marcatore: pt. 13′ Lapadula (B)

Espulso: pt. 23′ Golemic (C)

Benevento (4-3-2-1): Montipó; Depaoli, Barba, Glik, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Caprari; Lapadula. A disp. Manfredini, Lucatelli, Gaich, Tello, Viola, Tuia, Dabo, Improta, Di Serio, Sanogo, Pastina, Diambo. All. Inzaghi.

Crotone (3-5-2): Festa; Magallan, Marrone, Golemic; Djidji, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy. A disp. Cordaz, Crespi, Dragus, Luperto, Rojas, D’Aprile, Pereira, Rispoli, Petriccione, Vulic, Riviere. All. Cosmi.

Arbitro: Giacomelli di Trieste