Giudice Sportivo / Ivan Juric salterà la prima partita del prossimo campionato, De Roon fermato per quattro giornate

Ivan Juric è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo dopo aver ricevuto, durante Napoli-Verona, la quinta ammonizione del campionato. Una notizia questa che potrebbe interessare anche il Torino: il tecnico croato è infatti il principale candidato alla sostituzione di Davide Nicola e se dovesse effettivamente sedersi sulla panchina granata, nel prossimo campionato salterebbe la partita d’esordio in serie A. Per quanto riguarda i calciatori del Torino, invece, dopo la partita contro il Benevento nessuno è stato squalificato.

Giudice Sportivo: gli squalificati della 38a giornata

Calciatori espulsi

Quattro giornate a: De Roon (Atalanta)

Una giornata a: Behrami (Genoa), Kyriakopoulos (Sassuolo)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Toloi, Freuler (Atalanta), Bani (Parma), Hetemaj (Benevento), Lautaro Martinez (Inter), McKennie (Juventus), Parolo (Lazio)

Allenatori non espulsi

Una giornata a: Juric (Hellas Verona)