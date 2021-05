Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, ha comunicato al club ed ai giocatori che lascerà la Sampdoria a fine stagione

Poco meno di due anni dopo, ecco che viene scritta la parola fine all’avventura di Claudio Ranieri sulla panchina della Sampdoria. A comunicarlo, l’allenatore stesso prima dell’ultima sfida dicampionato che vedrà i blucerchiati impegnati con il Parma. Dopo gli omaggi al club per celebrare lo scudetto vinto nel ’91 e la disamina sul Parma, il tecnico ex Roma ha voluto comunicare la propria scelta spiegandone il perchè: “Oggi ho detto alla squadra che non resterò un altro anno. Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare. Voglio ringraziare tutti: dallo staff medico, allo staff di fisioterapisti, i miei collaboratori e soprattutto la squadra. Oggi ho parlato loro, sono stati dei ragazzi meravigliosi perchè soprattutto l’anno scorso nel lockdown, quando noi mandavamo le mail per lavorare, loro lo hanno fatto alla grande e i risultati si sono visti. Questo grazie alla loro grande professionalità. Quest’anno è stato un campionato bello, combattuto, abbiamo fatto delle ottime partite. Qualcuna l’abbiamo sbagliata ma questo ci sta nel calcio. Voglio ringraziarli di vero cuore“, queste le parole di Claudio Ranieri.

Ranieri: “Un grazie ai tifosi. Spero mi abbiano apprezzato come allenatore della Samp”

Ancora il tecnico blucerchiato: “Voglio ringraziare tutti i giornalisti che ci hanno seguito in questi due anni. Grazie per il lavoro che hanno svolto e, con mille difficoltà, non abbiamo più potuto fare la conferenza stampa vis à vis. Però spero di essere stato esauriente in ogni mia intervista. Ultima cosa, voglio salutare e ringraziare i tifosi. Mi è dispiaciuto tantissimo non averli allo stadio, non potergli far vedere la Sampdoria che ha lottato su ogni pallone e contro ogni avversario. Spero con tutto il cuore di essere stato un rappresentante gradito come allenatore della Sampdoria. Arrivederci a tutti e grazie“. Il nono posto in Serie A è il modo migliore per dimostrare il proprio valore ed affetto alla piazza blucerchiata. Per Claudio Ranieri è però arrivato il momento di andare. La Samp è già a caccia del sostituto perfetto.