Sono stati designati gli arbitri per l’ultima giornata del campionato di Serie A 20/21: Torino-Benevento sarà diretta da Di Bello

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 38^ giornata di Serie A, l’ultima del campionato 2020-2021. La sfida che vedrà protagonisti il Torino ed il Benevento alle ore 20.45 di domenica 23 maggio, è stata affidata a Di Bello, fischietto della sezione di Brindisi, che sarà assistito da Pagliardini e Berti con Piccinini come IV Uomo. Al VAR ci sarà invece Abisso, con Ranghetti come AVAR. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali per l’ultima giornata.

Serie A, gli arbitri della 38^ giornata

ATALANTA – MILAN h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – BINDONI

IV: DOVERI

VAR: AURELIANO

AVAR: TOLFO

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

VALERI

PRETI – PERETTI

IV: FABBRI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI VUOLO

CAGLAIRI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45

MERAVIGLIA

MONDIN – VONO

IV: GIUA

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO

CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. 20.45

ABBATTISTA

MOKHTAR – TRINCHIERI

IV: MARINI

VAR: SERRA

AVAR: DE MEO

INTER – UDINESE h. 15.00

VOLPI

ROSSI L. – PERROTTI

IV: AMABILE

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – H. VERONA h. 20.45

CHIFFI

LONGO – VALERIANI

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: CECCONI

SAMPDORIA – PARMA Sabato 22/05 h. 20.45

PATERNA

PALERMO – ROSSI M.

IV: ILLUZZI

VAR: GUIDA

AVAR: GALETTO

SASSUOLO – LAZIO h. 20.45

PRONTERA

BERCIGLI – MASSARA

IV: RAPUANO

VAR: MASSA

AVAR: MELI

SPEZIA – ROMA h. 20.45

PEZZUTO

MARCHI – MIELE

IV: SANTORO

VAR: PAIRETTO

AVAR: LIBERTI

TORINO – BENEVENTO h. 20.45

DI BELLO

PAGLIARDINI – BERTI

IV: PICCININI

VAR: ABISSO

AVAR: RANGHETTI