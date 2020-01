Toro, riecco Di Bello: con lui bilancio in positivo - Toro.it

I precedenti dell’arbitro Di Bello con il Toro / Sette le sfide dei granata dirette dal fischietto di Brindisi: 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte all’attivo

Da Torino-Roma dello scorso anno, a Roma-Torino di domenica prossima: per Di Bello si chiude un cerchio nel quale ritroverà i granata per la prima volta in questa stagione. L’ultimo precedente, infatti, risale proprio allo scorso campionato quando diresse la sfida d’esordio della stagione 18/19 al Grande Torino contro i giallorossi. Una partita nella quale il fischietto di Brindisi viene salvato più volte dal Var come nel caso del gol annullato a Falque: l’attaccante segna in posizione di fuorigioco, Di Bello convalida salvo poi tornare sui suoi passi dopo l’intervento della moviola. Nel complesso, per il direttore di gara qualche indecisione di troppo che ha reso la prestazione non totalmente sufficiente. Pochissimi grattacapi, al contrario, hanno caratterizzato la sfida precedente diretta da Di Bello. Si tratta del pareggio a reti bianche contro il Chievo della stagione 17/18: per lui metro inglese e poche decisioni da prendere.

Di Bello e il Toro, il pareggio contro l’Empoli

Nella stagione 2016/2017, invece, il fischietto di Brindisi diresse il pareggio esterno in casa dell’Empoli, terminato 1-1. In quell’occasione furono ben 10 i cartellini gialli estratti dal direttore di gara. Per trovare altri precedenti bisogna poi andare alla stagione 2015/2016, l’ultima con Ventura sulla panchina del Toro. In quel caso una vittoria e una sconfitta. Il 6 gennaio il ko a Napoli, 2-1, la famosa partita con le scuse di Fabio Quagliarella ai suoi ex tifosi, dopo il gol, e poi la vittoria 2-1 sull’Atalanta: a decidere la sfida i gol di Peres e di Maxi Lopez. In quella occasione giusto assegnare il rigore agli orobici, per fallo proprio di Peres.

I primissimi precedenti con Di Bello infine, risalgono al 2011/2012 e 2012/2013. La vittoria per 3-2 contro il Siena nella stagione 2012/2013 (gol di Brighi, Bianchi e Cerci) e il successo 2-1 l’anno precedente contro il Crotone in serie B (gol granata di Glik e Sgrigna). Il bilancio complessivo di Di Bello con il Toro, dunque, parla di 7 sfide dirette dal fischietto brindisino nelle quali i granata hanno ottenuto 3 vittorie 2 pareggio e 2 sconfitte.