Le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare della 4a giornata di ritorno del campionato di Serie A 2021/2022



Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare valide per la 4^ giornata di ritorno del campionato di Serie A, tra i granata: squalificato Gleison Bremer per una giornata e anche il tecnico Ivan Juric che dovrà pagare anche una multa.