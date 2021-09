Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare valide per la 6^ giornata del campionato di Serie A 21/22



Sono state comunicate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alle gare valide per la 6^ giornata di Serie A che si sono giocate nelle giornate del 25, 26 e 27 settembre. In vista del derby della Mole il Toro non potrà fare affidamento su Djidji. Il giocatore è stato espulso nel match contro il Venezia per un fallo che ha portato al rigore per i arancioneroverdi, realizzato dall’ex Aramu. Invece tra le fila della Juve nessuno squalificato. Infine c’è da segnalare l’ammenda di 10.000.000 di euro per Zaniolo perché al termine del derby contro la Lazio ha rivolto gesti volgari e di sfida verso alcuni tifosi biancocelesti.



Giudice sportivo: gli squalificati dopo la 6^ giornata di Serie A

Giocatori espulsi

Una giornata di gara a: Djidji (Torino)