Giudice Sportivo, Ranieri squalificato: salta il Toro

Giudice Sportivo / Ranieri non sarà in panchina contro il Torino: squalificato dopo l’espulsione contro il Bologna

Sampdoria-Torino in programma per lunedì 30 novembre alle ore 18-30 vedrà un’assenza pesante sul fronte blucerchiato. Non sarà presente Caludio Ranieri, tecnico della Sampdoria, in seguito alle decisioni prese dal Giudice Sprotivo. Espulso nel match contro il Bologna, l’alleatore ex Roma avrebbe rivolto all’arbitro termini irrispettosi, andando incontro alla squalifica, accompagnata da una multa di 10.000 euro per lui. Nessuno squalificato invece sul fronte granata. Di seguito le scelte del Giudice Sportivo.

Giudice Sportivo: le decisione dopo l’8a giornata

Calciatori espulsi

Una giornata a: Bakayoko (Napoli), Perin (Genoa)

Allenatori epulsi

Una giornata di squalifica più ammenda a: Claudio Ranieri (Sampdoria), per aver rivolto all’arbitro frasi irrispettose. Oltre ad una giornata di squalifica, c’è un’ammenda di 10.000 euro a suo carico