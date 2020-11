L'ex Toro Pantaleo Longo va al Verona: è UFFICIALE - Toro.it

Nuova avventura per l’ex segretario generale del Torino: Pantaleo Longo si accasa al Verona. Sarà direttore operativo

Un passato da spalla di Petrachi, al Torino prima e poi alla Roma. Ma da oggi, Pantaleo Longo si mette di nuovo in proprio: è ufficiale, infatti, la sua assunzione nel ruolo di direttore operativo dell’Hellas Verona. La notizia era nell’aria da mesi ormai, ma mancava il comunicato. Longo era salito agli onori delle cronache negli ultimi mesi per un errore nella compilazione della lista per la sfida che i giallorossi giocarono proprio contro il Verona, nella quale erroneamente Diawara compariva come Under 22. Da lì era nata la separazione con il club di Friedkin.