Serie A, l’8^ giornata, c’è Napoli-Milan: il Sassuolo può approfittarne

La presentazione dell’8^ giornata di Serie A / Apre Crotone-Lazio, il Sassuolo affronta il Verona per il primato in classifica

Dopo lo stop per le Nazionali, la Serie A riaprirà ufficialmente i battenti questo pomeriggio con le sfide valide per l’8° turno di Campionato. A dare il via al programma sarà il Crotone che alle 15 ospiterà in casa la Lazio andando a caccia di punti preziosi per staccarsi dall’ultimo gradino della classifica. Alle 18, invece, l’Atalanta, reduce dal pareggio contro l’Inter, sarà ospite dello Spezia mentre in serata, alle 20:45, la Juventus affronterà in casa il Cagliari.

Serie A, i match della domenica

La domenica calcistica si aprirà invece con il match tra Fiorentina e Benevento che rappresenterà anche il ritorno di Cesare Prandelli alla guida della formazione viola. Alle 15, poi, saranno 4 i campi su cui si accenderanno i riflettori. A San Siro, l’Inter di Antonio Conte ospiterà un Torino a caccia di conferme e di punti per rinsaldar la classifica e il morale. A Roma, invece, arriverà il Parma mentre il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che nella giornata di ieri ha presentato la sua autobiografia, sarà ospite della Sampdoria.

Scontro al Vertice: il Sassuolo può approfittarne

Ma gli occhi della Serie A saranno puntati soprattutto sul Sassuolo: in casa del Verona i neroverdi avranno infatti l’occasione, in caso di vittoria, di strappare il momentaneo primo posto in classifica ai danni del Milan. Aspettando poi di vedere all’opera proprio i rossoneri che alle 20:45 scenderanno in campo al San Paolo contro il Napoli. Un big-match che potrebbe quindi cambiare notevolmente la vetta della classifica e il destino dei rossoneri: in caso di vittoria dei partenopei, infatti, il Sassuolo vincendo si potrebbe godere il primo posto in solitaria tallonato ad una sola lunghezza proprio dal Napoli. A chiudere il programma, alle ore 18, carà invece il Genoa che affronterà in trasferta l’Udinese. Di seguito il programma completo:

Sabato 21 Novembre

Crotone-Lazio ore 15

Spezia-Atalanta ore 18

Juventus-Cagliari ore 20:45

Domenica 22 Novembre

Fiorentina-Benevento ore 12:30

Inter-Torino ore 15

Roma-Parma ore 15

Sampdoria-Bologna ore 15

Verona-Sassuolo ore 15

Udinese-Genoa ore 18

Napoli-Milan ore 20:45