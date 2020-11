Lazio, Immobile è negativo: ha svolto le visite di idoneità - Toro.it

Questa mattina, alla clinica Paideia, Ciro Immobile ha svolto le visite mediche di idoneità: è negativo al coronavirus, la Lazio può convocarlo

Ciro Immobile è ufficialmente negativo al coronavirus. Lo ha confermato il tampone svolto dall’attaccante della Lazio nella giornata di ieri, 18 novembre 2020. Per questo, dopo il via libera dell’Asl, ha potuto svolgere questa mattina le visite mediche d’idoneità – con controlli cardiologici e polmonari – annullate ieri e ha la ragionevole certezza di guadagnarsi la convocazione per la trasferta di Crotone. Immobile aveva iniziato ufficialmente la quarantena il 7 novembre scorso, ma già nei giorni precedenti aveva avuto tamponi con esiti differenti: positivi prima delle partite di Champions League, negativi prima di quelle di campionato, tra cui quella contro il Torino (lo ricordiamo: la Procura Federale sta indagando).

Le parole prima delle visite mediche

Immobile si è presentato dunque alle visite mediche d’idoneità, questa mattina. E ai cronisti presenti, che gli chiedevano se sarebbe stato convocato o meno per la sfida contro il Crotone, ha risposto: “Certo, se sto qua…”. Simone Inzaghi lo avrà a disposizione, dunque. Anche se della vicenda restano ancora da chiarire molti aspetti.