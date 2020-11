Lazio, giallo Immobile: visite di idoneità per il rientro annullate - Toro.it

Ciro Immobile non ha effettuato i controlli per l’idoneità a tornare in campo. La Lazio non ha dato spiegazioni a riguardo

Ancora caos in casa Lazio. Continuano le magagne legate alla questione tamponi. L’ultimo tassello che si è aggiunto al puzzle riguarda ancora una volta Ciro Immobile. L’attaccante, coinvolto precedentemente nella questione dei tamponi tornati positivi dopo la negatività riscontrata al centro di Avellino, ha annullato le visite mediche di idoneità previste per questa mattina, che gli avrebbero permesso di tornare a disposizione di Inzaghi. Rischia quindi di saltare il match contro in Crotone in programma per sabato, dopo aver saltato anche quelle contro Zenit e Juve.

Immobile: annullate le visite mediche

Rimasto temporaneamente fuori dalla Nazionale dopo un’ipotesi di rientro in tempo per la sfida contro la Polonia, Immobile continua il calvario. L’iter previsto è lo stesso seguito da Lucas Leiva, tornato finalmente a disposizione dei biancocelesti. L’ex Toro ha però misteriosamente annullato i controlli cardiologici e ai polmoni prenotati per questa mattina alla Clinica Paideia, facendo nascere nuovi sospetti a causa dell’assenza di motivazioni a riguardo. La negatività al Covid di Immobile non è stata ancora confermata dal club capitolino.

Possibilità di visite private per l’ex granata

Potrebbe però svolgere le visite in forma privata. Nelle prossime ore potrebbero esserci quindi aggiornamenti a riguardo, con la lieta notizia per Inzaghi che potrebbe finalmente arrivare, dopo un periodo buio. Con essa, anche il via libera per Immobile di chiudere l’isolamento e tronare a contatto con i suoi cari ed i compagni. Intanto il club continua ad essere sotto inchiesta per la questioni tamponi, che non ha ancora portato ad un responso finale su ciò che toccherà o meno alla Lazio.