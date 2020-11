Le parole di Matteo Darmian nella settimana che lo porterà a sfidare il suo Torino con la maglia dell’Inter: ecco come ha ricordato gli anni granata

“Farà un bell’effetto”, per dirla con le sue parole. Matteo Darmian ritroverà da avversario il Torino e lo affronterà con la maglia dell’Inter, nella gara di Serie A in programma domenica 22 novembre alle ore 15. In granata, il 36 ha passato “quattro anni importanti. Ho sentito la fiducia dell’ambiente e del mister e ho dimostrato il mio valore. Sono stati quattro anni importanti, che mi hanno fatto crescere tantissimo e nei quali abbiamo raggiunto traguardi che erano impensabili quando sono arrivato”. Nell’intervista a Sky Sport, il terzino si è poi concentrato sui nerazzurri e su Antonio Conte. Che “cura ogni particolare e a questo livello sono queste le cose che fanno la differenza. È uno che ha sempre voglia di vincere e trasmette questa voglia a tutta la squadra”.

Di Conte dice: “Ti fa venire voglia di vincere”

Darmian ha poi parlato delle possibilità che l’Inter rientri nella corsa per lo Scudetto: “Dobbiamo solo pensare a lavorare e a migliorare giorno dopo giorno e i risultati arriveranno. Le sensazioni sono positive. Mi sto trovando molto bene. Lo Scudetto dipende solo da noi e da quello che faremo in campo”.