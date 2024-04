Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo: una giornata di squalifica per Tameze e Beukema che saltano Torino-Bologna

Dopo la 34^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni. Tameze e Beukema salteranno Torino-Bologna. Entrano in diffida Ferreira (Udinese), Augello (Cagliari), Ehizibue (Udinese), Luperto (Empoli), Mazzitelli (Frosinone), Zortea (Frosinone), Duda (Hellas Verona), Izzo (Monza), Krstovic (Lecce). Multa di 4000 euro per il Torino: alcuni tifosi, dal terzo anello, hanno lanciato oggetti (bottigliette e bicchieri di plastica). Multa di 3000 euro anche per l’Inter: cori contro un giocatore di un’altra società tra il minuto numero 36 e 38. Di seguito, tutte le decisioni.

Le decisioni del Giudice Sportivo

Calciatori espulsi Una giornata a: Tameze (Torino), Beukema (Bologna) Calciatori non espulsi Una giornata a: Cabal (Hellas Verona), Gagliardini (Monza), Musah (Milan), Payero (Udinese), Perez (Udinese), Pierozzi (Salernitana), Tressoldi (Sassuolo)