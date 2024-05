Il Bologna di Thiago Motta arriverà a Torino reduce dal pareggio contro l’Udinese per mettere al sicuro la qualificazione alla Champions

Al Grande Torino arriva il Bologna. Quella contro i rossoblù sarà di fatto la gara che sancirà le ambizioni del Toro in ottica Europa. A quattro giornate dal termine della stagione i granata distano 4 punti dalla zona che varrebbe la qualificazione e in caso di sconfitta il divario potrebbe irrimediabilmente aumentare. Ecco perché contro gli uomini di Thiago Motta sarà di vitale importanza centrare i tre punti, ma ottenere un successo sarà tutt’altro che semplice. I rossoblù non perdono infatti dal 9 marzo, quando uscirono sconfitti dal Dall’Ara per mano dell’Inter campione d’Italia.

Il momento del Bologna

Nonostante il passo falso in casa contro l’Udinese, in cui Zirkzee e compagni hanno pareggiato per 1-1, il Bologna è di sicuro una delle squadre più in forma del campionato di Serie A. Nelle ultime 15 partite i rossoblù hanno perso solo 2 volte, centrando ben 9 vittorie e 4 pareggi. Un ruolino di marcia che ha portato gli emiliani al quarto posto in classifica, a quota 63 punti e in piena zona Champions League. Emblematica l’ultima vittoria sul campo della Roma, dove il Bologna ha vinto per per 3-1. Un successo che rispecchia la grandissima stagione che stanno vivendo gli uomini di Thiago Motta. Ora voleranno a Torino per mettere al sicuro il quarto posto, cercando di approfittare dello scontro diretto tra i giallorossi e la Juventus.

Non ci sarà Beukema

Al Grande Torino non scenderà in campo Sam Beukema, che contro l’Udinese ha rimediato un cartellino rosso per doppia ammonizione. Out anche l’infortunato Ferguson e non dovrebbe farcela nemmeno Odgaard, che ha subito uno stiramento del retto femorale destro. Per il resto Motta potrà contare su tutti gli uomini a disposizione.