Ecco tutti i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 37a e penultima giornata del campionato di Serie A

Nessuno squalificato dal giudice sportivo tra le fila di Torino e Roma per il match che metterà a confronto le due compagini in occasione dell’ultimo turno di campionato della stagione. Soltanto la formazione granata ha nella sua rosa un giocatore diffidato per comportamento non regolamentare in campo: Armando Izzo, giunto alla quarta sanzione.

Serie A, gli squalificati della 37a giornata

Calciatori espulsi

Due giornate a: Kiyine (Venezia)

Una giornata a: Colley (Sampdoria)



Calciatori non espulsi:

Una giornata a: Ederson (Salernitana), Patric (Lazio), Gunter (Hellas Verona), Gyasi (Spezia), Maleh (Fiorentina), Malinovskyi (Atalanta), Okereke (Venezia), Vacca (Venezia)

Armando Izzo