Definiti anticipi e posticipi fino alla 23a giornata del campionato di Serie A 2021/2022: ecco le date delle partite del Torino

Sono stati designati gli anticipi e i posticipi fino alla 23a giornata del campionato di serie A. Il girone di ritorno inizia all’Epifania, giorno in cui verranno disputate tutte e dieci le partite anche se con orari differenti: Atalanta-Torino, ad esempio, si gioca alle ore 16.30. Tre giorni dopo squadre di nuovo in campo e i granata scenderanno in campo alle ore 14.30 contro la Fiorentina. Ecco tutti gli anticipi e i posticipi della squadra granata.

1^ giornata

Torino-Atalanta, sabato 21/8 ore 20.45

2^ giornata

Fiorentina-Torino, sabato 28/8 ore 20.45

3^ giornata

Torino-Salernitana, domenica 12/9 ore 15

4^giornata

Sassuolo-Torino, venerdì 17/9 ore 20.45

5^ giornata

Torino-Lazio, giovedì 23/9 ore 18.30

6^ giornata

Venezia-Torino, lunedì 27/9 ore 20.45

7^ giornata

Torino-Juventus, sabato 2/10 ore 18

8^ giornata

Napoli-Torino, domenica 17/10 ore 18

9^ giornata

Torino-Genoa, venerdì 22/10 ore 18.30

10^ giornata

Milan-Torino, martedì 26/10 ore 20.45

11^ giornata

Torino-Sampdoria, sabato 30/10 ore 20.45

12^ giornata

Spezia-Torino, sabato 6/11 ore 15

13^ giornata

Torino-Udinese, lunedì 22/11 ore 20.45

14^ giornata

Roma-Torino, domenica 28/11 ore 18

15^ giornata

Torino-Empoli, giovedì 2/12 ore 18.30

16^ giornata

Cagliari-Torino, lunedì 6/12 ore 20.45

17^ giornata

Torino-Bologna, domenica 12/12 ore 12.30

18^ giornata

Torino-Hellas Verona, domenica 19/12 ore 18

19^ giornata

Inter-Torino, mercoledì 22/12 ore 18.30

20^ giornata

Atalanta-Torino, giovedì 6/1 ore 16.30

21^ giornata

Torino-Fiorentina, domenica 9/1 ore 14.30

22^ giornata

Sampdoria-Torino, sabato 15/1 ore 15.00

23^ giornata

Torino-Sassuolo, domenica 23/1 ore 15.00