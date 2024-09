Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo al termine della 5ª giornata di campionato: due giornate di squalifica per Dawidowicz

Con Atalanta-Como si è conclusa la 5ª giornata di campionato, che vede il Torino in testa alla classifica di Serie A. Come di consueto, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni in merito a quanto accaduto nel weekend appena terminato. Spicca la squalifica di due giornate a Dawidowicz per la gomitata rifilata a Tonny Sanabria.

Le decisioni del giudice sportivo

Calciatori espulsi

Due giornate a: Pawel Dawidowicz (Verona)

Una giornata a: Frederic Guilbert (Lecce), Matteo Cancellieri (Parma)