I capitolini dopo l’esonero di Daniele De Rossi puntano sull’ex tecnico granata. Contratto fino a giugno 2025

Una giornata all’insegna delle porte girevoli in quel di Trigoria. Alle 8.55 la Roma, sul proprio sito ufficiale, dà il ben servito a qualcosa in più di semplice allenatore, Daniele De Rossi, per poi voltare pagina e nominare a nuovo tecnico Ivan Juric, reduce da un triennio trascorso sulla panchina del Torino. Il croato diventerà il quarto allenatore romanista dell’era Friedkin, dopo Fonseca, Mourinho e appunto l’ex centrocampista e capitano giallorosso. C’è già l’accordo tra le parti, manca soltanto l’ufficialità.

Juric torna su una panchina di Serie A

Daniele De Rossi paga un inizio di campionato deficitario in termini di risultati: nessuna vittoria nelle prime quattro uscite, con la Roma che si è incartata contro l’Empoli in casa e ha pareggiato con Cagliari, Juventus e Genoa. Al suo posto la scelta ricade sull’ex allenatore granata, che tornerà su una panchina di Serie A a distanza di quasi quattro mesi dall’ultima gara vissuta alla guida del Torino e già oggi, in compagnia dell’agente Beppe Riso, ha raggiunto la capitale e dirigerà il suo primo allenamento.

Il nativo di Spalato si legherà alla Roma fino a giugno 2025, con opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League.