L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A. Verona-Torino sarà diretta da Marinelli, con Capaldo e Trincheri come assistenti e La Penna al VAR. Come AVAR ci sarà Dionisi.

CAGLIARI – EMPOLI Venerdì 20/09 h.18.30

SOZZA

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: RUTELLA

VAR: FABBRI

AVAR: MAZZOLENI

H. VERONA – TORINO Venerdì 20/09 h.20.45

MARINELLI

CAPALDO – TRINCHIERI

IV: BONACINA

VAR: LA PENNA

AVAR: DIONISI

VENEZIA – GENOA Sabato 21/09 h.15.00

MARCHETTI

CARBONE – PERETTI

IV: PERENZONI

VAR: CHIFFI

AVAR: ABISSO

JUVENTUS – NAPOLI Sabato 21/09 h.18.00

DOVERI

SCATRAGLI – MORO

IV: GIUA

VAR: MARINI

AVAR: LA PENNA

LECCE – PARMA Sabato 21/09 h.20.45

GUIDA

IMPERIALE – CEOLIN

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

FIORENTINA – LAZIO h.12.30

MARCENARO

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: COLOMBO

VAR: ABISSO

AVAR: CHIFFI

MONZA – BOLOGNA h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: CREZZINI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MARINI

ROMA – UDINESE h. 18.00

FELICIANI

COSTANZO – VECCHI

IV: SACCHI

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGANESSI

INTER – MILAN h. 20.45

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – COMO Lunedì 23/09 h. 20.45

TREMOLADA

PRETI – ROSSI M.

IV: COLLU

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO