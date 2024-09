Ivan Juric sarebbe un serio candidato per prendere il posto di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma

Sono ore movimentate e di grande incertezza quelle che stanno vivendo i tifosi romanisti. La società ha infatti sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Daniele De Rossi, che ha già lasciato Trigoria. Per l’ormai ex tecnico giallorosso sono stati fatali i soli tre punti conquistati nelle prime quattro giornate di campionato, che hanno indotto i Friedkin a prendere la decisione più drastica. Una decisione che ha comunque fatto molto discutere nell’ambiente capitolino, viste le vicende di mercato del club che ha messo a disposizione di De Rossi una squadra completa soltanto durante la prima settimana di settembre. Ora è caccia al sostituto e tra i nomi papabili ci sarebbe anche quello di Ivan Juric.

Juric forte candidato per la panchina della Roma

Secondo le ultime voci di mercato Ivan Juric sarebbe un serio candidato per prendere il posto di De Rossi sulla panchina della Roma. L’ex Toro sarebbe per alcuni addirittura il favorito a prendere le redini della squadra giallorossa. Con i Friedkin, tuttavia, bisogna andarci cauti: il gruppo americano ha dimostrato di saper agire in gran silenzio e non è nuovo a colpi di scena inaspettati. Il nome di Juric però c’è ed è vivo.