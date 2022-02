Danilo, che contro l’Atalanta ha segnato il gol che ha permesso alla Juve di pareggiare, salterà il derby per squalifica

Il derby della Mole si avvicina e sicuramente nessuna delle due squadre vorrà fare brutta figura. La Juve per la sfida contro il Toro dovrà fare a meno di Danilo, che contro l’Atalanta ha segnato il gol del pareggio nei minuti finali, in quanto è squalificato. Infatti, il difensore brasiliano nella sfida contro l’Atalanta ha rimediato un ammonizione per un fallo su Boga nella prima frazione di gioco. Un cartellino giallo pesante per Danilo che non potrà così affrontare i granata.