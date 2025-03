Giudice Sportivo / La società viola dovrà pagare una multa per la coreografia del Franchi, Vecino salta la sfida col Torino

Per la partita contro il Torino, la Lazio dovrà fare a meno di Matias Vecino: il centrocampista è stato infatti fermato per un turno dal Giudice sportivo. Nella formazione granata non ci saranno invece assenze dovute a squalifiche. Il Giudice sportivo ha poi anche sanzionato la Fiorentina con un’ammenda da 50.000 euro per la coreografia contro la Juventus realizzata domenica dai tifosi viola. Nella coreografia si poteva leggere a caratteri cubitali “Juve me**a”.

Giudice Sportivo: i calciatori squalificati

Calciatori espulsi

Una giornata a: Delle Alli (Como), Ederson (Atalanta), Bastoni (Inter)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Hernani (Parma), Castro (Bologna), Martin (Genoa), Musah (Milan), Nicolussi Caviglia (Venezia), Nico Paz (Como), Vecino (Lazio)