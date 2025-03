Decisione ufficiale in casa Juventus: la società bianconera ha comunicato l’esonero ufficiale del proprio allenatore Thiago Motta

Dura meno di un anno l’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, anche se il contratto era di 3 anni. La società bianconera ha comunicato l’esonero che è ufficiale. Thiago Motta non è più l’allenatore della Juventus. Decisive le sconfitte contro l’Atalanta per 4-0 in casa e in trasferta contro la Fiorentina per 3-0. Thiago Motta è uscito dalla Coppa Italia contro l’Empoli, dalla Champions League contro il PSV e dalla Supercoppa contro il Milan. Inoltre, al momento i bianconeri non sono nemmeno in zona Champions in Serie A. Bilancio negativo, con un mercato di giocatori che era stato stellare. Il sostituto è Igor Tudor, che è atteso in città. Fino a fine anno, poi in caso di qualificazione in Champions League c’è la possibilità da parte del club di trattenerlo.