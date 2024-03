Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce: la società salentina nei giorni scorsi aveva esonerato Roberto D’Aversa

Il Lecce ha ufficializzato il suo nuovo allenatore: è Luca Gotti. L’ex tecnico dell’Udinese è stato scelto per sostituire Roberto D’Aversa, esonerato negli scorsi giorni dopo la testata rifilata a Thomas Henry al termine di Lecce-Verona 0-1, nell’ultimo turno di campionato. Gotti ha firmato un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza. Questo il comunicato pubblicato dalla società giallorossa: “L’U.S. Lecce comunica che la conduzione tecnica della 1ª squadra è stata affidata a mister Luca Gotti. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024, con rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza. Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Gotti l’allenatore in seconda Dan Vesterby Thomassen il collaboratore tecnico Stefano Daniel, il preparatore atletico Salvatore Sciuto, il match analyst Simone Greco, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli”.