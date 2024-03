Nella giornata di ieri Maurizio Sarri aveva presentato le proprie dimissioni, ora il suo addio alla squadra biancoceleste è ufficiale

La notizia ha iniziato a diffondersi nella giornata di ieri, ora è diventata ufficiale: Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Il tecnico ha presentato le proprie dimissioni che sono state accolte dal presidente Claudio Lotito. La squadra al momento è stata affidata a Giovanni Martusciello, che era il vice proprio di Sarri e lo aveva sostituito in panchina anche nel corso dell’ultima partita, quella persa per 2-1 all’Olimpico contro l’Udinese. Martusciello dovrebbe guidare la squadra nella prossima giornata, poi dovrebbe essere ingaggiato un nuovo allenatore.

Lazio: il comunicato sul nuovo allenatore

Questo il comunicato del club biancoceleste: “La S.S. Lazio rende noto che Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni da allenatore responsabile della prima squadra. La Società ringrazia il tecnico per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Contestualmente, il Club comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica a Giovanni Martusciello”.