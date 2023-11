Il Presidente della Lega Serie A, Gabriele Gravina, sta valutando un progetto di riforma del calcio italiano

Gabriele Gravina, Presidente della Lega Serie A, ha annunciato durante il Consiglio Federale di voler convocare un’assemblea straordinaria per varare una serie di riforme che potrebbero riguardare il calcio italiano. In particolare, Gravina starebbe pensando di ridurre o rivoluzionare il sistema delle retrocessioni, con due squadre direttamente retrocesse al posto di tre. Un modello alternativo che si starebbe pensando di introdurre, tra le varie novità, sarebbe quello che viene utilizzato nel calcio tedesco. Questo prevede lo scontro diretto tra la terzultima della Bundesliga e la terza della rispettiva serie minore, per decretare un’eventuale promozione o retrocessione. Una soluzione che sicuramente renderebbe più accattivante la lotta alla salvezza.

Le parole di Gravina

Abbiamo fissato un principio fondamentale che credo sia il cuore del Consiglio Federale: il primo atto ufficiale dell’avvio di un progetto di riforma del calcio italiano. Ho fatto ricorso alla mia prerogativa, quella di convocare un’Assemblea Generale il prossimo 11 marzo, per togliere l’intesa alle singole componenti, che è una sorta di blocco che in questo momento non permetteva la riforma del calcio italiano. Se entro quattro mesi le componenti, attraverso dei tavoli tecnici che organizzeremo a breve, riusciranno a trovare l’intesa ben venga, altrimenti sarà l’Assemblea Straordinaria, togliendo come auspico l’intesa, a procedere comunque a una scelta strategica di riforma del calcio italiano”.

Cos’è il diritto d’intesa

Il diritto d’intesa a cui si riferisce Gravina si riferisce a un particolare sistema, previsto dall’articolo 27 dello Statuto della Federcalcio, che permette a una Lega interessata dalla modifica del suo campionato di bloccare la riforma stabilita da un’assemblea anche se quest’ultima è stata varata attraverso più del 75% dei consensi. Non resta che attendere l’11 marzo per saperne di più.