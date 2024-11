Dopo un inizio molto deludente e un posto in zona retrocessione il Lecce ha deciso di esonerare Gotti, ora si cerca il sostituto

Dopo un terribile inizio di campionato il Lecce ha deciso di esonerare Luca Gotti. Dopo 12 partite il Lecce si ritrova in zona retrocessione con appena 9 punti totalizzati, 5 gol fatti e 21 gol subiti. Nelle 12 partite giocate in Serie A i giallorossi hanno vinto 2 partite, ne hanno pareggiate 3 e hanno perso le restanti 7 sfide di campionato, tra queste sconfitte si ricorda la clamorosa partita persa per 6-0 contro la Fiorentina La società dopo questa partenza deludente ha esonerato il tecnico e sta iniziando a cercare un sostituto. Tra i possibili candidati c’è l’ex allenatore del Genoa Ballardini.