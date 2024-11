Per la Juve in casa 2 successi e i pari con Roma, Napoli, Cagliari e Parma. Il Toro perde in trasferta da 3 gare consecutive

È il match tanto atteso: il derby della Mole, che mette per la prima volta di fronte Thiago Motta e Paolo Vanoli, rispettivamente alla guida di Juventus e Torino. Le due squadre stanno attraversando momenti differenti. La Juventus, dopo due pareggi consecutivi, ha ritrovato entusiasmo grazie alla vittoria in casa dell’Udinese, avvicinandosi alla vetta della classifica. Il Torino, invece, sta vivendo un periodo difficile, con 5 sconfitte nelle ultime 6 gare. Sarà una battaglia o una gara dall’esito scontato?

Juve: in casa qualche titubanza, ma solo 3 reti subite

La Juventus di Thiago Motta ha un rendimento da squadra di alta classifica. Finora i bianconeri non hanno mai perso in campionato: in undici giornate, hanno ottenuto 5 vittorie e 6 pareggi. Questo alto numero di pareggi non sorprende, visto che la Juve è la squadra che ha terminato più partite in parità nell’anno solare (17). L’unica sconfitta stagionale è arrivata in Champions League, contro lo Stoccarda, tra le mura amiche, dove In Serie A, la Juventus ha vinto in casa 2 volte contro Como e Lazio e pareggiato 4 contro Roma, Napoli, Cagliari e Parma. Con 10 punti totali, la Juve è all’ottavo posto per rendimento interno, con 7 gol fatti e solo 3 subiti. In trasferta, i bianconeri guidano invece la classifica con 3 vittorie e 2 pareggi, 12 gol fatti e 4 subiti.

Toro, difficoltà fuori casa dopo l’infortunio di Zapata

Per il Torino, la sfida contro la Juventus sarà la settima partita in trasferta. Finora, la squadra di Vanoli ha ottenuto 2 vittorie (0-1 a Venezia e 2-3 a Verona), 1 pareggio (2-2 con il Milan) e 3 sconfitte (3-2 contro Inter e Cagliari e 1-0 contro la Roma). Il rendimento fuori casa è peggiorato nell’ultimo mese, con il Torino sempre sconfitto nelle trasferte recenti. I granata occupano il nono posto nella classifica esterna, a pari merito con il Milan, con 7 punti totali, 10 gol fatti e 11 subiti.