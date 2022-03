I due nerazzurri a rischio per il posticipo di domenica sera. Tra qualche ora si saprà di più sulle loro condizioni

L’Inter , avversario del Torino domenica alle 20.45, rischia non solo di lamentare l’uscita agli ottavi di Champions League con il Liverpool, ma anche l’assenza di due giocatori fondamentali nello scacchiere di Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic, usciti anzitempo dal terreno di gioco nella trasferta di Anfield. Entrambi avrebbero riportato un affaticamento al polpaccio, sinistro per l’olandese, destro invece per il nazionale croato. Finora niente di ufficiale sulle loro condizioni. Secondo quanto riporta Gazzetta, lo staff medico del Biscione avrebbe predisposto esami strumentali per questa serata o per la mattinata di domani. Chiaro come se dovesse emergere la minima i lesione, i due sarebbero costretti a dare forfait al match del Grande Torino.

Come li sostituirebbe Inzaghi?

In caso di assenze conclamate, si darebbe al via al toto sostituti. Nel caso di De Vrij non ci dovrebbero essere dubbi. Skriniar verrebbe accentrato e al suo fianco troverebbe Bastoni a sinistra e D’Ambrosio a destra. Meno scontato invece il nome di chi sostituirà Brozovic. Molto dipende da come Inzaghi voglia impostare la partita. Calhanoglu garantirebbe maggiore qualità nell’uscita palla, mentre Gagliardini più fisicità e capacità di interdizione.