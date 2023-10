Le ultime dall’allenamento della Juventus in vista del Derby della Mole di sabato 7 ottobre: Allegri recupera un giocatore

In vista del derby tra Juventus e Torino che andrà in scena sabato 7 ottobre Massimiliano Allegri può sorridere, almeno in parte. All’ultima seduta di allenamento con i propri compagni, infatti, ha preso parte anche Arkadiusz Milik. Il polacco aveva avvertito un problema al polpaccio dopo la gara contro il Lecce e l’allenatore aveva preferito non rischiarlo contro l’Atalanta. Ora l’ex Marsiglia può considerarsi completamente recuperato ed è a disposizione per la gara contro il Torino.

Nessuna novità invece per Dusan Vlahovic, che ha svolto ancora lavoro personalizzato a causa di problemi alla schiena. Restano dunque i dubbi su un suo eventuale impiego nella stracittadina, viste le non ottimali condizioni fisiche del serbo. Sarà necessario attendere i prossimi allenamenti alla Continassa per saperne di più.