Juventus-Napoli, la decisione: 3-0 a tavolino e -1 agli azzurri - Toro.it

Il Giudice Sportivo ha emesso il provvedimento disciplinare dopo l’invalidità della partita tra Juventus e Napoli. Vittoria a tavolino per i bianconeri

La decisione era nell’aria, ma è diventata ufficiale solo nel pomeriggio di oggi, 14 ottobre 2020: la Juventus ha ottenuto la vittoria per 3-0 a tavolino nei confronti del Napoli, che lo scorso 4 ottobre non era partito per Torino dopo la notifica dell’isolamento per il gruppo squadra da parte dell’Asl. Al club di De Laurentiis è stato anche comminato un punto di penalizzazione in classifica.