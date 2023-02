Settimana decisiva per la Juventus, che affronterà in Europa League il Nantes e il Torino in campionato nel Derby

Manca sempre meno al Derby della Mole tra Juventus e Torino. Appuntamento a martedì 28 febbraio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium per la gara che chiude la 24^ giornata. Torino che ha pareggiato per 2-2 in casa contro la Cremonese, mentre la Juventus ha vinto per 2-0 sul campo dello Spezia con le reti di Kean e Di Maria. Prima della gara contro il Toro però, gli uomini di Massimiliano Allegri si giocano la qualificazione in Europa League contro il Nantes nella gara di ritorno. Settimana dunque decisiva per le sorti del club bianconero e per la stagione, finora piena di difficoltà.

La stagione della Juventus

Stagione piuttosto negativa quella della Juventus, oltre che sul piano sportivo anche su quello giudiziario. Infatti tutto il Cda è stato costretto a dimettersi, a causa delle indagini su plusvalenze fittizie e manovre stipendi non in regola, con l’accusa di falso in bilancio. Sono arrivati 15 punti di penalizzazione in campionato e adesso la squadra di Allegri si trova a 32 punti in classifica, con un solo punto in più del Toro. In Champions League invece i bianconeri sono usciti ai gironi, ma arrivando terzi si sono qualificati per il preliminare di Europa League. Contro il Nantes all’andata è finita 1-1 in casa e giovedì in Francia ci sarà il ritorno. Queste due partite diventano fondamentali, anche per il futuro del tecnico, che per il secondo anno di fila non sta rendendo come dovrebbe con una squadra del genere a disposizione.