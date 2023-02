Verso il derby della Mole: due recuperi importanti in vista di martedì per Allegri, che non avrà Locatelli per squalifica

Iniezione di fiducia cercata e arrivata dalla Juventus che, dopo il 3-0 contro il Nantes e il passaggio del turno, si prepara ora ad affrontare il Toro. È infatti tempo di Derby della Mole, sfida più attesa che mai dai granata, soprattutto quest’anno. Situazioni di classifica simili con la penalizzazione rendono il match ancora più appetibile. Non mancano però le insidie: se Allegri non avrà Locatelli per squalifica, recupererà probabilmente sia Pogba che Chiesa.

Juve, Pogba verso la prima presenza

Il francese, che non ha ancora ottenuto presenze nel corso di questa stagione a causa di un susseguirsi di problemi, è tornato ad allenarsi con regolarità e si prepara quindi ad affrontare il Toro sperando di andare almeno in panchina e ottenere quindi la convocazione. Diversa è invece la situazione dell’ex Fiorentina che, dopo il rientro è rimasto a riposo a causa di un affaticamento nelle ultime due partite e che si candida ora per un posto contro i granata.