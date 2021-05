I precedenti di Lazio-Torino / Su 66 sfide in Serie A sono solo 11 le vittorie dei granata, 23 quelle dei biancocelesti e 31 i pareggi

È tutto pronto per il recupero del match Lazio-Torino che si sarebbe dovuto disputare il 2 marzo scorso ma che non si giocò perché i granata non si presentarono a Roma su disposizione dell’Asl a causa di un focolaio Covid che aveva colpito il gruppo squadra. Tra i due club di serie A sarà il match numero 66 in casa della squadra capitolina. Nei precedenti incontri si sono registrate 11 vittorie da parte del Toro , mentre sono 23 quelle della Lazio. Il risultato più frequente è stato invece il pareggio, ottenuto in 31 partite. La squadra di Nicola contro la squadra di Simone Inzaghi cercherà in tutti i modi di ottenere un pareggio, perché per i granata ottenere 1 punto significherebbe acquisire la salvezza automatica, potendo così affrontare domenica il Benevento senza troppe pressioni.

La sconfitta dei granata 6-0 contro la Lazio nel ‘37

Una delle peggiori sconfitte da parte del Torino risale proprio ad un match contro la Lazio che tra le mura amiche sconfisse i granata 6-0. Era il 12 dicembre 1937 e le squadre si affrontarono per la dodicesima giornata del campionato 1937-1938. In quella sfida i biancocelesti non faticarono troppo. Infatti il match si sbloccò dopo solo 1’ minuto di gioco con un gol di Marchini, che in quella partita trovò ancora una volta la via del gol, per essere precisi al 22’ minuto. In quel match anche Piola siglò una doppietta e per i biancocelesti a segno anche Busani e Costa. Una sfida a senso unico che fu la sfida vinta con il maggior scarto dai biancocelesti contro i granata.

Nel 2017 l’ultima vittoria dei granata contro la Lazio

Per riferirsi all’ultima vittoria dei granata a Roma contro la Lazio bisogna risalire all’11 dicembre 2017. In quell’occasione il Toro allenato all’epoca da Mihajlovic sconfisse 3-1 la Lazio di Simone Inzaghi. A favorire i granata fu l’espulsione di Immobile nel primo minuto di recupero del primo tempo a seguito di una lite tra l’attaccante biancoceleste e Burdisso. Berenguer al 54’ minuto sbloccò il match in favore del Torino. Rincon portò poi i granata sullo 0-2, dopo solo 5 minuti la Lazio con un pallonetto di Luis Alberto accorciò le distanze ma poi a chiudere il match fu la rete di Edera che entrato a gara in corso siglò così il suo primo gol in serie A. Adesso toccherà alla squadra di Nicola cercare di conquistare i 3 punti in casa della Lazio. La vittoria dei granata manca ormai da troppi anni.