I biancocelesti sono reduci da un inizio di campionato disastroso e proveranno a rialzare la testa contro i granata

Dopo la Roma, il Torino di Juric si prepara ad affrontare l’altra capitolina di Serie A: la Lazio. Turno infrasettimanale particolare per i granata di Juric, che cercheranno di portare a casa il massimo. Lo stesso vale per i loro avversari, nel mezzo di una crisi profonda. La vittoria contro il Napoli sembra essere infatti stata solo una meteora lontana, superata poi da risultati meno brillanti che vanno ribaltati. Il Toro avrà quindi davanti a sè un’occasione che potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio.

Lazio, inizio da dimenticare

Un inizio di campionato da dimenticare per Sarri e i suoi che vantano solamente quattro punti all’attivo. A pesare sono infatti le sconfitte (tre su cinque giornate). Lecce, Genoa e Juve sono state le mattatrici degli Aquilotti, ma le radici dei loro problemi hanno cominciato a ramificare già durante l’estate. Non tutti i test match hanno avuto un epilogo felice come quello contro il Latina, anzi. E, se di solito lasciano il tempo che trovano, in questo caso potrebbero essere stati il preludio di quanto poi si è visto in Serie A.

Lazio, Napoli e Atletico danno speranza ai biancocelesti

Dalle cadute ci si può però solo rialzare e lo sanno bene Sarri e i suoi, che possono comunque tenere in considerazione il bicchiere mezzo pieno. Il 3-1 contro il Napoli lascia aperta la possibilità ad un potenziale che è lì, nascosto, e che potrebbe insidiare Buongiorno e compagni. Lo stesso vale con il pareggio contro l’Atletico Madrid in Champions, conquistato con un gol dell’estremo difensore biancoceleste Provedel all’ultimo. Qualche perla nascosta c’è, va solo riscoperta. Il Toro dovrà essere bravo a fare in modo che non accada proprio nel match che lo vedrà avversario della Lazio.