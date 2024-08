Il Toro apre il proprio campionato contro il Milan, che con Fonseca in panchina si trova adesso nel proprio anno zero

Finalmente si ricomincia. Dopo le amichevoli estive che sono servite a carburare e l’esordio in Coppa Italia, inizia ora il campionato del Torino. Subito una sfida super ostica per i granata, il cui percorso partirà a San Siro contro il Milan. I rossoneri sono ancora un cantiere aperto – proprio come la squadra di Vanoli – che però ha già messo a segno tre colpi di livello del calibro di Morata, Pavlovic ed Emerson Royal. La preseason è andata molto bene avendo registrato vittorie di livello contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona, e la mano di Fonseca inizia a farsi vedere.

Una squadra in costruzione

Come detto, il Milan è riuscita fin qui a incrementare la qualità della rosa acquistando giocatori molto importanti e riuscendo a blindare i propri campioni; nonostante le voci di inizio estate sono infatti rimasti in Italia i vari Maignan, Theo Hernandez e Leao. A loro si aggiungono Pavlovic – che può certamente dare qualcosa in più alla difesa – Morata, non un bomber ma uno in grado di far giocare bene i compagni garantendo comunque almeno 15 gol a stagione, ed Emerson, terzino destro di spinta. Un mercato fin qui di qualità, in attesa di altri colpi in mediana. Vanoli e il Torino avranno certamente molto da attenzionare.

Fonseca riparte dal 4-2-3-1

Le amichevoli estive giocate negli Stati Uniti hanno dato grande fiducia al Milan. Fonseca si è presentato con umiltà, poggiandosi su quanto di buono lasciato da Pioli ma allo stesso tempo portando diverse cose innovative. In primis il modulo: non più un 4-3-3 ma un 4-2-3-1 molto più offensivo. L’obiettivo è quello di piazzare Pulisic (che ha un problema alla caviglia da valutare in vista di sabato) tra le linee e far rinascere Chukwueze, il quale sembra un giocatore diverso rispetto alla scorsa nefasta stagione. I due, insieme a Leao, formano un terzetto che farà da supporto ad Alvaro Morata. C’è certamente tanto da temere, ma Vanoli può sfruttare le proprie armi per disinnescare questo pericoloso attacco.