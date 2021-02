La Corte sportiva di Appello ha accolto il ricorso della Fiorentina sulle due giornate di squalifica inflitte a Milenkovic dopo la testata a Belotti

Quel testa a testa con Belotti, finito poi a terra, nella sfida contro la Fiorentina era costato caro a Milenkovic, squalificato per ben due giornate per “condotta gravemente antisportiva”. Adesso, per il giocatore viola arriva la notizia tanto attesa: la Corte sportiva di Appello Nazionale, infatti, ha accolto il ricorso della società fiorentina riducendo la “pena” di Nikola Milenkovic. Come si legge dal comunicato, la Corte di Appello “Sentito l’arbitro accoglie e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in una giornata effettiva con ammenda di 10mila euro” Il difensore, dunque, avendo già scontato un turno di squalifica contro l’Inter potrà tornare a disposizione di Prandelli e della Fiorentina a partire dal prossimo match contro la Sampdoria.