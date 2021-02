Il CIES ha realizzato, in base ai propri dati, una previsione sulla classifica finale di serie A: il Torino sarebbe salvo

Diciassette punti. Questo il totale racimolato dal Torino da inizio stagione ad oggi. Numeri bassi, ma sufficienti a tenerlo fuori dalla zona retrocessione. C’è infatti chi sta peggio: Cagliari, Parma e Crotone sono nella red zone, rispettivamente con 15, 13 e 12 punti. Nonostante sia prematuro fare previsioni, il CIES (l’osservatorio indipendente e internazionale del calcio con sede in Svizzera) ha eseguito uno studio dando vita ad un’ipotetica classifica di fine stagione. I fattori presi in considerazione seguono un modello statistico che tiene presenti i tiri in porta e da area tentati o subiti, il possesso palla, i passaggi propri delle squadre e degli avversari sulla trequarti avversaria. L’esito riguardante i granata fa ben sperare i tifosi.

Serie A, la posizione provvisoria del Torino secondo il CIES

Il Toro chiuderebbe infatti nella posizione attuale (diciassettesimo posto), ma con ampio margine rispetto alle squadre condannate alla retrocessione, che dovrebbero essere Parma, Cagliari e Crotone. Il divario con chi invece precede i granata in classifica, si ridurrebbe drasticamente con il passare delle giornate, permettendo al Torino (trentanove punti previsti) di restare in scia dietro a Genoa, Spezia e Benevento rispettivamente a quota quaranta, quarantuno e quarantatré punti.

Serie A, la classifica provvisoria del CIES

Per quanto riguarda gli altri club invece, l’Inter è la favorita allo scudetto davanti al Milan per soli due punti, con la Juventus subito dietro a quota settantotto. Segue poi il Napoli, che strapperebbe così l’ultimo biglietto per la Champions League. Atalanta, Roma e Lazio dovrebbero invece aggiudicarsi un posto ciascuno in Europa League, chiudendo così ogni possibilità alle altre di poter disputare le coppe europee. Dietro le cosiddette big, resta in pole position il Sassuolo, attualmente ottavo, che manterrebbe perciò il proprio posto. Di seguito la classifica completa: