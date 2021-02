Il fronte delle società che spingono per l’accordo con Sky, di cui fa parte anche il Torino, non si presenta alla riunione in Lega

Non è ancora stata presa una decisione riguardo ai diritti televisivi della serie A per il prossimo triennio: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona avevano inviato ieri una lettera al presidente Dal Pino per organizzare per questa mattina una riunione per procedere alla votazione per l’assegnazione dei diritti (in corsa ci sono Sky e Dazn, con quest’ultima che ha presentato un’offerta migliore). Nove società (Benevento, Bologna, Crotone, Genoa, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia e Torino) non si sono presentate all’incontro non facendo giungere al numero legale di 14 per la votazione: i nove club assenti sono quelli che spingono per proseguire il dialogo con il consorzio dei fondi pronti a entrare nella Lega serie A e costituire una nuova media company. Le offerte fino a questo momento arrivate da Sky e Dazn valgono fino al 29 marzo.

Sky condannata dal Tribunale di Milano

Nel frattempo il Tribunale di Milano ha condannato Sky a pagare per intero l’ultima rata di 131 milioni dei diritti TV della stagione 2019/2020. La tv satellitare aveva infatti richiesto uno sconto alla Lega per via della rimodulazione del calendario nell’ultima parte della scorsa stagione a causa del Covid.