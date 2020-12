Musso: “Il Toro ci affronterà con rabbia”

Il portiere bianconero Juan Musso è stato intervistato da “Il Gazzettino” dove ha parlato della sfida in programma domani contro il Toro

Il portiere dell’Udinese Juan Musso ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il Gazzettino” in merito alla partita di domani alle ore 18 contro il Toro. Queste le parole del giocatore bianconero: “E’ vero, la classifica parla chiaro, penalizza il Toro, ma dove mettiamo la rabbia con la quale ci affronterà?” Facendo un chiaro accenno alla contestazione dei tifosi in casa Toro ha sottolineato: “Guai a fidarsi della situazione in casa granata, si parla di contestazione al presidente e anche ai giocatori”. Inoltre l’argentino ha aggiunto: “Il Torino dispone anche di buoni giocatori”.

Il portiere bianconero ricordando l’inaspettata vittoria contro la Lazio ha detto: “Quando scendi in campo con l’atteggiamento giusto puoi farcela; è successo anche a noi che abbiamo sconfitto la Lazio mentre tutti ci davano soccombenti; senza dimenticarci le vittorie estive contro la Roma e con la Juventus. Anche allora eravamo dati per sconfitti e se avessimo perso la nostra situazione sarebbe stata assai critica”.