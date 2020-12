Bologna, due positivi nello staff di Mihajlovic

Il Bologna, che affronterà il Toro nella 12^ giornata di campionato ha comunicato di aver riscontrato due positività nello staff tecnico

Continuano i problemi legati al Covid per alcuni club di Serie A. Tra questi il Bologna di Mihajlovic, che domenica affronterà la Roma, ma che avrà come avversario successiva il Toro di Giampaolo, nel match valido per la 12^ giornata di campionato. In una nota divulgata tramite i propri canali ufficiali, il club rossoblù ha comunicato che alcuni esami e tamponi hanno rilevato la presenza di due positivi nello staff tecnico dell’ex allenatore del Torino. Le attività proseguono come di consueto.

Bologna, il comunicato ufficiale del club

Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 di due membri dello staff tecnico della Prima squadra. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e tutti i componenti dello staff sono stati posti in isolamento fiduciario. L’attività della squadra procede regolarmente.“