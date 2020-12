Serie A: il Milan vuole allungare contro il Parma. Crotone-Spezia è sfida salvezza

La presentazione dell’11^ giornata di Serie A / Il Sassuolo batte il Benevento, domani occhi puntati su Atalanta-Fiorentina

Si è aperta ieri sera, con la vittoria del Sassuolo sul Benevento, l’11^ giornata del campionato di Serie A. I neroverdi, dopo il pareggio a reti bianche contro la Roma della scorsa settimana sono così tornati al successo grazie al rigore trasformato da Berardi all’8′ del primo tempo che gli ha permesso di riconquistare il secondo posto in classifica. Almeno momentaneamente, in attesa di scoprire i risultati domenicali di Inter e Napoli che saranno impegnate rispettivamente in trasferta contro il Cagliari e in casa contro la Sampdoria.

Serie A, le sfide di vertice e la lotta salvezza

Restando in vetta alla classifica, il Milan sarà impegnato invece nel posticipo delle 20:45 di domenica contro il Parma mentre la Juventus, attualmente 5^ a pari punti con il Napoli affronterà (domenica ore 18) la trasferta ligure in casa del Genoa. A tallonare i bianconeri nella graduatoria del campionato ci sono poi Roma e Lazio, separate rispettivamente da due e tre lunghezze dalla squadra di Pirlo. I giallorossi, saranno impegnati domenica pomeriggio in casa del Bologna di Mihajlovic, reduce dal Ko contro l’Inter mentre i biancocelesti affronteranno questa sera all’Olimpico il Verona che, in caso di vittoria, scavalcherebbe in classifica proprio la squadra di Inzaghi.

Tra le altre sfide in programma nell’11° turno di campionato, ad aprire la giornata di oggi ci penseranno 2 scontri già fondamentali in ottica salvezza. Alle 15, infatti, il sabato pomeriggio vedrà in scena la sfida diretta tra due delle pretendenti: Crotone e Spezia. Mentre alle 18 il Torino dovrà cercare di mandare in archivio il derby della scorsa settimana e le contestazioni che ne sono seguite affrontando in casa l’Udinese. Infine, restando sempre in tema corsa salvezza, esattamente come i granata la Fiorentina avrà l’arduo compito di portare punti a casa per risalire la china e lo dovrà fare affrontando un’Atalanta (fischio di inizio alle ore 15 di domenica) forte della vittoria contro l’Ajax in Champions League.

Il programma dell’11 giornata di campionato

Di seguito il calendario e il programma completo dell’11^ giornata di Serie A:

Venerdì 11 dicembre

Sassuolo-Benevento 1-0

Sabato 12 dicembre

Crotone-Spezia (ore 15)

Torino-Udinese (ore 18)

Lazio-Verona (ore 20:45)

Domenica 13 dicembre

Cagliari-Inter (ore 12:30)

Atalanta-Fiorentina (ore 15)

Bologna-Roma (ore 15)

Napoli-Sampdoria (ore 15)

Genoa Juventus (ore 18)

Milan-Parma (ore 20:45)