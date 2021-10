La presentazione del Napoli / Il club partenopeo è l’unico a punteggio pieno e vanta un gioco particolarmente fluido

Pausa nazionali finita ed è di nuovo tempo di calcio per il Torino di Juric, che ha chiuso con una sconfitta nel derby le priem sette giornate. Ora nel mirino dei granata c’è un’altra avversaria ostica: il Napoli, attuale capolista di Serie A, che giocherà contro il Toro domenica 17 ottobre alle ore 18.00. I partenopei, che in estate hanno visto Spalletti subentrare a Gattuso, hanno cominciato il campionato con la quinta inserita. Sono infatti l’unico club a punteggio pieno e quindi ancora imbattuto. Il Toro cercherà di interrompere la scia positiva dei suoi avversari, per dare il via ad una tutta propria e riprendere al meglio.

Spalletti, sette vittorie in sette partite grazie alla fluidità di gioco

Sette vittorie su sette: Spalletti non poteva chiedere inizio migliore ai suoi. Nessuna cessione dei big ed ingranaggi oliati hanno portato a risultati di livello, gli stessi attesi da tempo. Il tecnico ex Roma ha proposto una sorta di nuovo e sempre uguale, proponendo varianti differenti con i gicoatori a disposizione, nate dallo sfruttamento di tutti gli elementi a disposizione ed un turn over particolarmente diversificato a partita in corso. Un gioco fluido sviluppato in verticale e sfruttando la profondità, ha permesso di sovrastare le avversarie. Neanche gli infortuni hanno infatti fermato i partenopei, pronti a proseguire sulla stessa rotta.

Napoli, la scoperta Anguissa e la mano di Spalletti le vere fortune del club

Non saranno perciò di certo l’assenza certa di Malcuit e le situazioni da valutare di Lobotka e Ounas a fermare gli azzurri. Tra le punte di diamante della capolista c’è infatti Anguissa, il camerunese classe ’95 che ha trasformato il centrocmapo, dandogli equilibrio. Non è però lui il vero responsabile dell’andamento di questo Napoli. La vera fortuna del club porta infatti il nome proprio di Spalletti. Le giuste intuizioni unite ad un’identità di gioco già formata e la grande capacità di fare di necessità virtù, hanno permesso al tecnico di compiere un’impresa. Ora non resta che portarla avanti. Per i granata si prospetta quindi una delle sfide più difficili.